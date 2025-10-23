小泉孝太郎、デビュー前“思い出”の愛車はトヨタ“上級ステーションワゴン”「弟の進次郎と共有で、130万円くらいで買ってもらった」

小泉孝太郎、デビュー前“思い出”の愛車はトヨタ“上級ステーションワゴン”「弟の進次郎と共有で、130万円くらいで買ってもらった」