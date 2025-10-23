小泉孝太郎、デビュー前“思い出”の愛車はトヨタ“上級ステーションワゴン”「弟の進次郎と共有で、130万円くらいで買ってもらった」
俳優の小泉孝太郎が、25日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。アンコール放送となる今回は、俳優、バラエティー番組のMCなど、活躍の場を広げている小泉の“愛車遍歴”を振り返る。
【最新カット】現在の愛車は”高級外国車”…小泉孝太郎の『愛車』が続々登場
小泉の車の原体験は、政治家の息子らしく、秘書か運転手の運転だという。「寝食ともにするくらい、親戚とか秘書も一緒に夕ご飯だったので」スタッフとは家族同然の付き合いだが、父の運転する姿は「一度も見たことがない」と明かす。
そんな小泉さんの初愛車は、意外すぎる1台だった。矢作も「バンドマン？」と耳を疑うそのクルマは、父の仕事と大きな関係があるようで…。横須賀で生まれ育った小泉さんらしく、サーフボードに犬の散歩と、海と切っても切り離せない青年時代を送ったという。
番組には21歳の時に乗っていた2台目の愛車が登場。おぎやはぎが「懐かしいね！」「こんなに角っとしてたっけ？」と語る同車は、5ナンバーフルサイズの上級ステーションワゴン。子どものころからかわいがってもらったおじいちゃんがわりの方に、中古で買ってもらった」「弟の進次郎も免許取って、兄弟で共有するようなかたち」といい、その価格については「130万円くらい」と明かした。
同車については、俳優・歌手の上地雄輔とは、芸能界入り前から仲良しの間柄で「雄輔との思い出が詰まった車」。先に芸能界に進んだ上地に対し、自分も芸能界に憧れている思いを打ち明けたのも、自分の愛車でドライブ中の出来事だった。そんな、青春真っ盛りな逸話も振り返る。弟の進次郎氏は、父の後を追って政治家に。お互いの人生にまつわる秘話も明かす。
