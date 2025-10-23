ＡＫＢ４８の下尾みう（２４）、永野芹佳（２４）、橋本陽菜（２５）、長友彩海（２４）、山内瑞葵（２４）、花田藍衣（２０）が２３日、東京・丸の内の大丸東京店で開催中の２０周年イヤーを記念した特別イベント「ＡＫＢ４８ 収穫祭」（２８日まで）発表会に出席した。

全メンバー４３人とコラボした同イベントは、各メンバーが自信をもっておすすめする秋限定グルメや全２０店舗とのコラボメニュー、謎解きイベントや大衣装展などを実施している。

出席したメンバー６人は、下尾が「カンナムキンパＮＥＯ」、永野が「パパブブレ」、橋本が「洋食や 三代目 たいめいけん」、長友が「牛たん かねざき」、山内が「ミート矢澤」、花田が「つきじ鈴富」とコラボ。この日の開店後にはメンバー自ら店頭に立って販売するなど売り場を手伝った。

下尾は「店頭に立てることはうれしい。店頭に立ってファンの方と直接話せるのは楽しみです」と語り、花田は「きらきらな笑顔で接客したい」とアピールした。

発表会では代表して山内が「ミート矢澤」とコラボした「ＡＫＢ４８ 瑞葵 Ｍｅａｔ Ｈａｒｍｏｎｙ 〜推しカラーＥｄｉｔｉｏｎ〜」という４８００円の高級弁当を試食。「ミート矢澤さんのお肉は最強です」と宣言し、「ローストビーフに加えてハンバーグも入れさせていただきました。ぜいたくな一品となっています。４８００円ってちょっと出しにくいお値段ですけど、出してもいい、それ以上の価値があるお弁当になっている。たくさんの方に食べてほしい。手売りする際はその魅力をたくさん伝えられるようにします」と呼びかけた。