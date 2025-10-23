¥¿¥Þ¥´¤Þ¤¿ÃÍ¾å¤¬¤ê¡Ä¡ÈÀ¹¤êÀ¹¤ê¡É¥¿¥Þ¥´¥µ¥ó¥É¤¬Âç¹¥É¾¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ï¡Ö²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ïº£µ¨½é¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷
ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Þ¥´¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö²Á³Ê¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬º£¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖJAÁ´ÇÀ¤¿¤Þ¤´¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ²·Çä²Á³Ê¤ÏM¥µ¥¤¥º¤Ç1ÔÅö¤¿¤ê325±ß¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿2023Ç¯4·î¤È5·î¤Î²Á³Ê¤ËÇ÷¤ë¹âÃÍ¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î1.5ÇÜ¡×¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÇ÷¤ë¹âÃÍ¿å½à¤Ë
Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÊÃã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡×¡£¤ªÃë»þ¤ÇÆø¤ï¤¦Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥´¥µ¥ó¥É¤ò¿©¤Ù¤ëµÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
Ê¬¸ü¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©¥Ñ¥ó¤Ë¼«²ÈÀ½¤Î¥¿¥Þ¥´¥µ¥é¥À¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤â¥¿¥Þ¥´¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢Åì¶äºÂ¤ÎÌ¾Êª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¿¥Þ¥´¥µ¥ó¥É¡×¤À¡£
µÒ¡§
¥Ñ¥ó¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥Þ¥´ËÜÍè¤ÎÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤ÈÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¡§
¥¿¥Þ¥´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤À¤È»×¤¦¡£
Ï¢ÆüÂç¹¥É¾¤Î¥¿¥Þ¥´¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç»³À¹¤ê¤Ê¤Î¤«¡£
µÊÃã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦¸¶¸ýÀ¿¤µ¤ó¡§
ÀÎ¡Ê¥¿¥Þ¥´¤Ï¡Ë°Â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¥¿¥Þ¥´¡Ë1¸Ä10±ß¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÀÎ¡¢¥Ï¥à¥µ¥ó¥É¤È¥¿¥Þ¥´¥µ¥ó¥É¤È¥Ä¥Ê¥µ¥ó¥É¤È¡¢Æ±¤¸²Á³ÊÂÓ¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¸¤ã¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾å¤Ë¡Ë¾è¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡£
¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥¿¥Þ¥´¤ò1ÆüÌó800¸Ä»È¤¦¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï10Ô¤ÇÌó4000±ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºàÈÉ¡§
2024Ç¯¤È¤«2023Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡©
µÊÃã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦¸¶¸ýÀ¿¤µ¤ó¡§
1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£3Ç¯Á°¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¡Ä¡£
µÊÃã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦¸¶¸ýÀ¿¤µ¤ó¡§
²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤¦¤Á¤Ï¤Í¡£¡Ê²Á³Ê¤ò¡Ë¾å¤²¤¿¤¤¤±¤É¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÂçÀª¤ªµÒ¤µ¤óÍè¤Æ¤ë¤Î¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤º°ìÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶È¯À¸¤Ç¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤²¤«
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÇòÏ·Ä®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î´¶À÷¤À¡£
À¯ÉÜ¤ÏÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡§
º£¸å¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
22Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥º¥ß¶ÈÊ¿Å¹¡×¤Ç¤Ï¥¿¥Þ¥´¤¬10¸Ä280±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥º¥ß¶ÈÊ¿Å¹¡¦¸ÞÌ£±Ò¼ÒÄ¹¡§
ÄÌ¾ï¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤130±ß¤°¤é¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ê2¡ËÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ëÈ¯À¸¤Ç¡Ë¤¹¤°50±ß¤°¤é¤¤¥¢¥Ã¥×¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ï¡¢Æ»Æâ¤Ë¤¤¤ë¥¿¥Þ¥´¤ò»º¤à¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÌó8¡ó¤ÇÎ®ÄÌ¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¤ÏÎäÀÅ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
