Snow Man深澤辰哉、向井康二の純粋すぎる！？性格を明かす「だよね！っていう」

10月21日、日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』に、Snow Man・深澤辰哉が出演。グループの中で騙されやすいと思うメンバーについて語った。

番組中、“Snow Manで1番騙されやすい？”と聞かれた深澤は、「僕ですか？ものによりますけどね」「でもうちにはドッキリもよく引っかかってる向井っていうのがいるんですけど」と、メンバーの向井康二の名前を挙げた。

続けて、「あいつは本当にスケジュール見て、“向井○○の仕事”みたいな、俺たちは他のメンバーは、いやこれ絶対ドッキリだよなって思うような仕事が入ってくるんですよ」といい、「言うんですよ。向井に『これたぶんドッキリだと思うわ』で、言うんすけど（向井は）『いや、これドッキリじゃないよ。台本も届いたもん』」と、全く疑っていない向井の反応について話した。

そして、「『まぁ行ってみてちょっと終わったら連絡ちょうだい』って言って、その日仕事終わったら（メッセージで）“ドッキリでした”みたいな。だよね！っていう」と明かし、笑いを誘っていた。