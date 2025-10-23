お姉ちゃんが帰ったら、玄関までお出迎えに来てくれたワンコ。ところがすぐにお姉ちゃんを置いてリビングに戻ってしまって…？ワンコの意外な行動の理由に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。

【動画：大好きなお姉ちゃんを出迎え、すぐに戻ってしまった犬→『なんか冷たいな』と思っていたら…】

お姉ちゃんのお出迎えをするワンコ

Instagramアカウント「keichiyan5935」に投稿されたのは、大好きなお姉ちゃんが帰って来た時の柴犬「けい」ちゃんの様子です。お姉ちゃんがお家に入ると、けいちゃんはしっぽをフリフリしながら玄関までやってきて、「おかえり～」とお出迎えしてくれたそう。

そしてお姉ちゃんが撫でてあげると、けいちゃんは嬉しそうに甘えてきたといいます。このままイチャイチャタイムに突入か…？

まさかのお姉ちゃんを放置！その理由とは…

…と思いきや、けいちゃんは突然お姉ちゃんに背を向けて、さっさとリビングに戻ってしまったとか。置いて行かれたお姉ちゃんが「え？どしたん？？」と困惑しながら、リビングに様子を見に行ってみると…。

そこには夢中になってご飯を食べているけいちゃんの姿が！どうやらお姉ちゃんはタイミング悪く、けいちゃんのお食事中に帰宅してしまったようです。

ご飯には勝てない…！？

けいちゃんはお口をもぐもぐ動かしながら、「すぐ食べ終わるからちょっと待ってて」というようにお姉ちゃんの方を振り向いた後で、再びご飯を食べることに集中。

放置されて寂しくなったお姉ちゃんが「ただいま」と声をかけてみても、けいちゃんは「すまん。もう少し待って」とばかりに一瞬振り向くだけで、お姉ちゃんよりご飯を食べることを優先させたとか。さすがのお姉ちゃんも、ご飯には勝てないようです…。

ご飯に敗北してショックを受けるお姉ちゃんですが、けいちゃんは大急ぎでご飯を完食すると、すぐにお姉ちゃんのそばへ。そして膝にお顔を埋めて甘えながら、改めて「おかえり～」と歓迎してくれたそう。ご飯もお姉ちゃんも大好きなけいちゃんは、可愛くて憎めませんね！

この投稿には「ご飯も大事ｗ」「可愛らしい。きっとお腹空きすぎてたんだね」「でもお姉ちゃんもダイスキだよね」といったコメントが寄せられています。

けいちゃんの可愛い姿や、ご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「keichiyan5935」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「keichiyan5935」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。