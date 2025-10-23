新入りの子猫を見守る先住犬と先住猫の姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で146万回再生を突破し、「これはたまらない」「仲良くなる予感しかない」「この子は運がいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『売れ残っていた赤ちゃん猫』を連れて帰った結果→大型犬と先輩猫が…あまりにも可愛い光景】

売れ残っていた子猫をお迎え

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」の投稿主さんは、シベリアンハスキーのはっちゃん、トイプードルのきゅうちゃん、スコティッシュフォールドのじゅんちゃんと暮らしています。この日、投稿主さんは、ある場所へとおでかけしました。

帰宅後、投稿主さんに腕の中には、小さな子猫が…！実は子猫はしばらく前から店頭に並んでおり、ずっと気にかけていたのだそうです。なかなか家族が決まらずに残っていたとのことで、意を決してお迎えしたといいます。

先輩たちにはまだ秘密…？

子猫は、とってもわんぱくで人懐こい性格でした。家族に迎えることをずっと躊躇していたものの、抱っこさせてもらうと「連れて帰って～」と言われているようだったとつづっています。

まだお迎えしたばかりのため、先輩犬＆先輩猫とは対面させるのを控えるようにしたとのこと。子猫は初日から家での遊びを満喫していたそうですが、相性が合うかどうか少し不安だったといいます。

先輩犬と先輩猫が…！！

投稿主さんが子猫と別部屋で遊んでいたところ、扉に気配がしたそうです。見てみると、扉のガラス部分から、じゅんちゃんがこっそり覗いていました。じゅんちゃんは、新入りを値踏みするかのように、じっと見つめていたそうです。

次にやってきのははっちゃん。はっちゃんもまた、扉のガラス部分から子猫を見つめていたそう。

もともと、先輩3匹はお互いにとってもいい関係を築いているといいます。その仲睦まじい姿が話題となることもしばしば。子猫の可愛さに打ちのめされているという投稿主さんですが、心優しい家族に囲まれて、子猫もきっと幸せな猫生になることでしょうね♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「素敵な家族に迎えられてよかったね」「きっと主さんと縁があったんでしょうね」「みんな仲良くますます幸せになりますように」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」には、4匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

