Toi Toi Toiが、1stシングルCD『Toi Toi Toi』を10月22日にリリース。それを記念して、表題曲「Toi Toi Toi」のこれまでのライブ映像をまとめた総集編が公開された。

（関連：【映像あり】Toi Toi Toi、1stシングルCD『Toi Toi Toi』表題曲の総集編 これまでのライブ映像をまとめた映像に）

同映像は、6月に品川ステラボールで開催された初ワンマンライブをはじめ、これまでに出演したアイドルフェスやメンバー生誕祭など、デビューから半年間のパフォーマンスが収められている。

1stシングルCDには、自分の意志で未来を切り拓いていく物語の主人公と夢に向かって走るメンバーの姿を重ね合わせた表題曲「Toi Toi Toi」のほか、初回限定盤には、松隈ケンタが手がけたデビュー曲「涙のストーリーテラー」、合宿審査オリジナル曲「Movin'on」を収録。通常盤には、退屈を打ち破るポジティブソング「HAPPY CLIMAX」と、ファンと一緒に盛り上がるライブの人気曲「オトナヒロイン」が収録されている。

（文＝リアルサウンド編集部）