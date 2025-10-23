Ž¢¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤Ž£¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤Ù¤¸½¼Â
ÍðË½¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î»Å»ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§topic_kong¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¤Ê¤¼¡¢1Ê¬¤Ç¤âÃÙ¹ï¤ò¤¹¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡½¡½¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤¿¤ë¤â¤ÎÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¡Ö¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ï¥À¥á¡ª¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢Åú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àº¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°Æ³°¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½Õ¤Ë¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿1Ç¯ÌÜ¤Î¿Í¤Ï¡¢È¾Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¸½¼Â¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤í¡£ÆâÄê¼°¤ò½ª¤¨¤¿³ØÀ¸¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÈÎ¢Ê¢¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¡¢ZÀ¤Âå¤òÉô²¼¤Ë¤â¤Ä¾å»Ê¤Ï¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼Ò²ñ³Ø¡×¤Î³µÇ°¤ò»È¤Ã¤ÆÊä½õÀþ¤ò°ú¤¯¤È¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤äÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇº¤ß¤â¾¯¤·³Ú¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£10Ç¯°Ê¾å¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚÍÎ¿Î»á¤Î¿·´©¡Ø¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î¼Ò²ñ³Ø¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Êº£²ó¤Ï2²óÌÜ¡Ë¡£
¤Ê¤¼Ìµ°ÕÌ£¤Ê»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤«
¿·¿Í¤¯¤ó¡§¡Ö·ë¶É¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤â¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¤Í¡©¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»¨ÍÑ¤Ã¤Æ¤«¡¢Ä´À°¤È¤«º¬²ó¤·¤Ð¤Ã¤«¤¸¤ã¤ó¡×
ÀèÀ¸¡§¡ÖºÇ¶á¤À¤È¡Ø¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ð¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¤°¤é¤¤¡£Á´¿ÍÎà¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×
¡Ö¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢bull=µí¤Î¡¢shit¡áÊµ¡¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¤Ç¤¿¤é¤á¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¸ý¸ì¤Ç¤·¤«»È¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î»úËë¤À¤È¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉ½¸½¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿ÍÎà³Ø¼Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥°¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥¸¥ç¥Ö¡á»Å»ö¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦Ì¾ÉÕ¤±¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»ö¤ò¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥Ö¡×¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¡Ö¡¼«Ê¬¤Ç¤âÌµ°ÕÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡¢Ìµ°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼è¤êÁ¶¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ï¥Ýºî¤ê¤É¤³¤í¤«¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤ÆÇÛ¤ë¤È¤«¡¢²ñµÄÆüÄø¤ÎÄ´À°¤È¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎËèÆü¤Î»Å»ö¤Ï¡ÖÌµ°ÕÌ£¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£AI¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¥°¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÁÛÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¼Ô¤ä¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½¢³è¥¨¥ê¡¼¥È¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¹â³ØÎò¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¾»ö¤·¤Æ¡¢¹â¤¤µëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£¿¦¶È¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤ÎºÇ¾å°ÌÁØ¤È¸«¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤êÌÌÀÜÂÐºö¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Ëö¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Î¤â¤Þ¤¿»¨ÍÑ¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤è¤ê¤âÌµ°ÕÌ£¤Ê¿¦Ì³¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥Ö¡×¤ÎÄêµÁ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¿¦Ì³¤Ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤»¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¥°¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï´ÇÇË¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¿´¤ÎÊ¿°Â¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤ß¤º¤«¤é¤òñÙ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¾¡¤ÁÆÀ¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¼êÊü¤·¤Å¤é¤¤¡£µã¤¤ÃÌÌ¤ËËª¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥ï¡¼¥«¡¼¤ÏÉ¬Í×¶ÛµÞ¤«
¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡á¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡×»Å»ö¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìµ¤¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥ï¡¼¥«¡¼¡×¤òÎã¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âµÙ¤á¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤½ÅÍ×¡á¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¡£
¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤ÎÈ¿ÂÐ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤Ð»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤µ¤é¤ËÂÐµÁ¸ì¤Î¡ÖÉ¬Í×¶ÛµÞ¡×¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤Ë¤â¼ª¤Ë¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤¬¡ÖÉ¬Í×¶ÛµÞ¡×¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥ï¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«¤¬¤¹¤°¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ê»Å»ö¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëºî¶È¤Ï¡¢À±¤Î¿ô¤Û¤É¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡×¤«¤É¤¦¤«¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤Î¶èÊÌ¤³¤½¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¶ÈÌ³¤â¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤·¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¡×¤Ç¤¹¡£
´¶¾ð¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ùµ¤¤¬º¹¤¹»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬»Å»ö¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àº¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ö¤ê¤òÁêÂÐ²½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤¼¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«
¿·¿Í¤¯¤ó¡§¡ÖÁ´Éô¤Î»Å»ö¤¬¥Ö¥ë¥·¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¤¤ï¤±¡©¡¡¤À¤Ã¤¿¤éÅ¾¿¦¤âÌµ°ÕÌ£¤Ã¤Æ¤«¡¢»Å»ö¼«ÂÎ¡¢°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Í¡©¡×
ÀèÀ¸¡§¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»Å»ö¤Î°ÕÌ£¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×
¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎËÜÅÄÍ³µª¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤Îºñ¼è¡×¤ò¡¢Ê¹¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤µëÎÁ¤äÂÔ¶ø¤ò¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ËÉÕ¤±¹þ¤ó¤Ç¶¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ð¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤ò¼Ò²ñ³Ø¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î³µÇ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÃµ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Ò²ñ³Ø¤Î³µÇ°¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¥°¥ì¥ó¡¦¥¨¥ë¥À¡¼¤¬¾§¤¨¤¿¤³¤Î³µÇ°¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ã±½ã¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¡¢¤Ç¤¹¡£»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×Ãµ¤·¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Þ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¡Ê¤À¤±¡Ë¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥ë¥À¡¼¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤¬»þ´Ö¤Î·Ð²á¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤äÌò³ä¤ÎÇÛÎó¡×¤ò¡Ö¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¿ÍÀ¸¤ÏËÜ¿Í¤È¼Ò²ñ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ß¤¤¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤½¤¦¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤®¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Îð¡×¤È¡Ö»þÂå¡×¤È¡ÖÀ¤Âå¡×¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Î¡ÖÇ¯Îð¡×¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£23ºÐ¤Î»þ¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤Ï¡¢44ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ã¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤â¤·²¾¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶È¼ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨Æ±¤¸»Å»ö¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï´ÉÍý¿¦¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢30Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î²¼Æ¯¤¤Ï¤Ä¤é¤¤¡£¤³¤ì¤ò¡Ö²ÃÎð¸ú²Ì¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Î¡Ö»þÂå¡Ê¸ú²Ì¡Ë¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ä¥Ð¥Ö¥ë¡¢¸Å¤¯¤ÏÀïÁè¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æ±¤¸»þÂå¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿·Ð¸³¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÕ¤ËÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Îº®»¨¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Ï¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ìÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤â¤Þ¤¿¡¢»þÂå¤Î»Ò¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3¤Ä¤á¤Î¡ÖÀ¤Âå¡×¤Ï¡¢¹þ¤ßÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÃÎð¸ú²Ì¡×¤È¡Ö»þÂå¸ú²Ì¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ëÇ¯Îð¤Ç¡¢Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤æ¤È¤êÀ¤Âå¡×¤Ê¤É¤Î¸Æ¤ÓÊý¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸À¤Âå¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤òÃµ¤·¤Æ¡¢°¤¤ÂÔ¶ø¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶ì¶¤òµá¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥¹¡×³µÇ°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤è¤ê¤âÎø°¦·ëº§¤¬Áý¤¨¤ë¡Ö»þÂå¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÖÇ¯Îð¡×¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÀ¤Âå¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬µá¤á¤ë¡¢¤½¤Î»Ñ¤â¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤¿¡Ö»þÂå¡×¡ÖÇ¯Îð¡×¡ÖÀ¤Âå¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡Ê¸ú²Ì¡Ë¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£Ãµ¤¹¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¡¢Í±×¤Ê¤Î¤«ÌµÂÌ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦ÀµÞ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¡×¤Èµ¤³Ú¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º
¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤Ø¤ÎÍß¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤ËÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Û¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÇ¯Îð¡×¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö»þÂå¡×¤ä¡ÖÀ¤Âå¡×¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤½¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¤Ø¤Î¸«Êý¤ò¤Û¤°¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤°¤»¤ë¡¿¤Û¤°¤»¤Ê¤¤¤ÎÀþ°ú¤¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¡Ê¤À¤±¡Ë¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð¶öÁ³¤Î»ºÊª¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÎëÌÚ ÍÎ¿Î ¡§ ¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ë