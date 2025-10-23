【巨人】岡本不在が決定的となった来季の4番は誰が務める？ 「球界きってのロマン砲」「すでにプロ初本塁打もマーク、左の長距離砲」
リチャードは圧巻の長打力が魅力となる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
巨人の主砲、岡本和真が海を渡ることが決定的となった。
10月22日に巨人は会見を開き、本人同席の上でポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を容認すると発表した。
【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン
NPB通算248本塁打を放った日本球界きってのスラッガーをめぐってはすでにメジャー球界でも熱視線を浴びているだけに、争奪戦必至となりそうだ。
一方で巨人に目を向ければ、阿部慎之助監督就任3年目、V奪回を目指す来季、新たな4番候補にすでに注目が高まっている。
まずは球界きってのロマン砲、リチャードは今季は5月に岡本がプレー中の負傷で離脱したことを受け、秋広優人、大江竜聖との2対1の交換トレードでソフトバンクから移籍。
2025シーズンはキャリアハイの77試合に出場、こちらもキャリアハイとなる11本塁打、39打点をマーク。何といっても2本のグランドスラムをマークするなど「振れば飛ぶ」、驚異のパワーが魅力的となる。OPS.652と打撃の再現性、変化球への対応含め、打撃の確実性を高めることが求められるが、チームの未来を担う1人となりそうだ。
また左の主軸候補として注目されているのは24年ドラフト3位入団、荒巻悠だ。今季はルーキーイヤーながら、7月9日の中日戦（福島）ですでにプロ初本塁打もマーク。54試合に出場。打率.296、OPS.747と高いパフォーマンスを示した。
広角に打てることも魅力とされ、さらなる成長が期待されている。
また岡本は高卒ドラ1ルーキーとして入団後、チームを支える主砲としてじっくり育て上げられた。その意味でスケールの大きさで注目されているのは24年ドラフト1位入団、石塚裕惺にもある。
1メートル82センチ、84キロと恵まれた体格からなる右のスラッガー。今季は左手の故障もあり出遅れたが、イースタン・リーグでは打率.327、3本塁打、25打点をマーク。9月23日の広島戦（マツダ）ではプロ初安打も放つなど、潜在能力の高さも示した。
チームにはほかにも今季キャリアハイの7本塁打をマークするなど躍進した中山礼都、一時4番も務めた増田陸など楽しみな若手も多い。
大きすぎる穴をいかに埋めていくか。チーム全体で取り組む課題となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]