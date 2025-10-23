リトルなでしこ、2連勝でU-17W杯16強決定！須長穂乃果の豪快ボレーで先制…“10番”福島望愛も2試合連続弾

「リトルなでしこ」ことU-17日本女子代表は22日、U-17女子ワールドカップのグループステージ第2節でザンビアと対戦し、2-0で勝利。最終節を前にグループステージ突破を決めた。

3-0で快勝した3日前のニュージーランド戦からスタメンを6人入れ替えた日本。その影響もあってか、フィジカルに優れるザンビアを相手にペースを握り切れず、前半はスコアレスで折り返す。

後半ももどかしい時間が続いたものの、69分、MF福島望愛（JFAアカデミー福島）のコーナーキックのこぼれ球に、MF須長穂乃果（日テレ・東京ヴェルディメニーナ）が右足を一閃。

この試合もアンカーを務めた17歳が豪快なボレーシュートを蹴り込み、日本が待望の先制点を手にする。

82分には、相手GKのコントロールミスから、途中出場のFW平七海（INAC神戸レオンチーナ）が倒され、PKをゲット。

このプレーでGKが退場し1人少なくなったザンビアに対し、日本は2大会連続出場の“10番”福島がPKを落ち着いて沈め、初戦に続く完封勝利で2連勝を飾っている。

この試合のプレーヤーオブザマッチ（POM）には須長が選出。ゴール以外にも中盤で大きな役割を果たした。

早くもラウンド16進出を決めた日本。次戦は25日（土）、同じく2連勝のパラグアイとグループ1位の座をかけて対戦する。