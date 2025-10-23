格闘家・三浦孝太、さわやかにファッションイベント登場 海外ファンからの反応に照れ「スターになった気分」
格闘家・三浦孝太が23日、都内で行われた、韓国ブランド「EMIS（イミス）」フラッグシップストア オープニングイベントに出席した。
【全身カット】決まってる！チェックシャツを着こなす三浦孝太
三浦は、ブルー地のチェックシャツがかわいさをプラスしたさわやかなファッションで登場。「ブルーで色を統一して出しつつ、EMISさんらしいカジュアルさを出したファッション」と紹介した。
先日、公開された同ブランドとの動画は、韓国でも話題になったそう。三浦は海外ファンの存在について「海外から来てくれるという価値観で接してくれるので、ありがたみを感じます。ちょっと調子に乗ってスターになった気分になります」と照れ笑いを浮かべていた。
同ブランドは、東京・渋谷に日本初となるフラッグシップストアをきょう午後6時にオープンする。三浦は「いろいろな商品もありますし、お店に来て味わえる雰囲気があるなと思います。ぜひ皆さんも店舗に遊びに来てもらえたら」と呼びかけた。
