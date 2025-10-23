中山秀征＆白城あやか夫妻、“行きつけの蕎麦屋”で2ショット「ほっこり」「お蕎麦美味しそう」
タレントの中山秀征（58）の妻で、元宝塚歌劇団星組トップ娘役・現在はオイルソムリエの白城あやか（58）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫婦で訪れた「よく行く#お蕎麦屋 さん」での2ショットを披露した。
【写真】「ほっこり」“行きつけの蕎麦屋”での中山秀征＆白城あやか夫妻の2ショット
きれいな中庭を背景にした夫婦の自撮りショットをアップ。テーブルには「秋季限定の#牡蠣つけそば」が並び、「美味しかったぁ〜牡蠣たっぷり イイお出汁でした」と満足げにつづった。
続けて、「今年は一週間くらい紅葉が遅れているとか すご〜く気持ちイイお散歩でした」と、紅葉を楽しむお散歩ショットも公開。自然の中で穏やかな時間を過ごした様子を伝えた。
また白城は、先月30日の投稿で「この夏 山の家に #サンドブラスト の #アトリエ を作りました」と報告しており、この日も創作活動に励んだことを明かしている。
最後には「急に寒くなりましたね 体調崩さないようにご自愛下さいね」とフォロワーを気遣うメッセージを添えた。
この投稿には「美味しい〜そうな笑顔とお蕎麦」「お蕎麦美味しそう」「素敵です ほっこり」「髪短くなりましたね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ほっこり」“行きつけの蕎麦屋”での中山秀征＆白城あやか夫妻の2ショット
きれいな中庭を背景にした夫婦の自撮りショットをアップ。テーブルには「秋季限定の#牡蠣つけそば」が並び、「美味しかったぁ〜牡蠣たっぷり イイお出汁でした」と満足げにつづった。
また白城は、先月30日の投稿で「この夏 山の家に #サンドブラスト の #アトリエ を作りました」と報告しており、この日も創作活動に励んだことを明かしている。
最後には「急に寒くなりましたね 体調崩さないようにご自愛下さいね」とフォロワーを気遣うメッセージを添えた。
この投稿には「美味しい〜そうな笑顔とお蕎麦」「お蕎麦美味しそう」「素敵です ほっこり」「髪短くなりましたね」などのコメントが寄せられている。