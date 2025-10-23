お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴（37）が、22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。人気芸人の“恋愛テクニック”にツッコむ場面があった。

番組では「コイツめっちゃ遊んでそうやな〜と思う男の言動」について、街頭アンケートを実施。そこでは「カバンを持ってくれる」「料理上手」「家のインテリアを口実に誘う」などの声が上がったが、このうち「下の名前で“○○ちゃん”って呼ぶ」について、福田は「いきなり“麻貴”って、余計遊んでるなって思いますね」と打ち明けた。

そして「呼び名とか、“カバンを持つよ”とかもそうなんですけど、普通男の人が小っ恥ずかしくてやらんようなことをサッとやってくる人は、遊んでるなっていうイメージ」と語ったが、話を聞いていた「見取り図」リリーが「これはどう？」と提案した。

リリーは「僕、普段は“何々さん”って名字で呼ぶんですけど、誘う時に初めて“何々ちゃん、明日とか飲みに行かん？”とか」と明かすと、番組MCの「かまいたち」濱家隆一は「それはリリーの戦法なん？」と質問。リリーが「戦法です」と胸を張ると、福田は「ごめんなさい、結構キモいかも…」と顔をしかめていた。