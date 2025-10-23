タレントの中川翔子が23日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。さまざまな苦難の乗り越えて出産した思いを公表した理由を明かした。

番組では、双子出産までの1カ月の密着。出産後初のテレビ取材にも応じた。

中川は23年に一般男性の同じ年の夫と結婚。今年5月に妊娠を公表し、同8月におなかの子が双子であることを公表。9月30日に帝王切開にて無事に出産したことを明かしていた。

ただ、ここにたどり着くまで、30代に入り決意した卵子凍結や、結婚してからも不妊治療、2度の流産とさまざまな苦悩があったといい、まさにやっとの思いで授かったわが子だった。

双子の子育てをつづる絵日記も評判の中川。今回、これまでの自身の経験を告白した理由について、中川は「高年齢の方だったりとか、迷っている方もいるんですよね。どうしようかなと、仕事大事だし、みたいな。クリニックに行ってみようだったりとか、体のこと調べてみようだったりとか、そういうきっかけに少しでもなれたり、誰かがホッとすることができるんだったらいいなと思って。いろんな当たり前じゃない奇跡を乗り越えても、頑張っている方いっぱいいるから、ネガティブワードの入りじゃなくって、やってみて見えることってあるんじゃないかなって気がしたので、少しでも自分の言葉で何かできたらいいなと思います」と語った。

そんな中川を近くで見守ってきた夫も番組に「初めてわが子を抱いた瞬間、世界の優先順位が全て変わりました。守りたい存在ができるというのは、こんなにも強く、温かい気持ちなんだと知りました」とコメントを寄せた。