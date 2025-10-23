東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）では、１２月５日に日本で公開されるディズニー映画「ズートピア２」を盛り上げる。

東京ディズニーランドで１１月１１日に開幕するスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」のパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」に、「ズートピア２」の衣装を着たジュディとニックが登場する。１１月２６日から「ズートピア２」をイメージしたグッズとメニューが販売される。グッズは「ズートピア２」で初登場するキャラクター、ヘビのゲイリーがハンドストラップになっているスマートフォンアクセサリーなどを販売。

ＴＤＲの一部であるＪＲ舞浜駅前の商業施設イクスピアリにある映画館シネマイクスピアリでは、１１月１１日から入口サインにある「ＩＫＳＰＩＡＲＩ」の文字が、「ＺＯＯＴＯＰＩＡＲＩ」に変わる。前作に引き続き、「ズートピア２」でも、さまざまな物が“ズートピア化”されて登場することを受けて、イクスピアリも“ズートピア化”。館内の各所で、ズートピアの世界観が楽しめる。ジュディとニック、そして新キャラクターのヘビのゲイリーも装飾され、フォトロケーションも登場する。