NNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で、高市内閣の支持率は71パーセントでした。2000年以降の政権発足時の支持率としては4番目に高いスタートとなっています。

支持率の高さについて自民党内からは「予想以上」「出来すぎだ」など驚きをもって受け止められています。

調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は71パーセント、「支持しない」と答えた人は18パーセントでした。2000年以降4位でした。

また、先月の石破内閣の支持率に比べ37ポイント高くなりました。

支持率の高さについて、ある自民党幹部は「憲政史上、女性初の首相ということへの期待だろう」と指摘しています。また、ある政権幹部は「スピーディーに物価高対策を進めようとする姿勢が評価されたのでは」と指摘しています。

また、ある閣僚経験者は、「参院選から3か月間、何も動かない閉塞感があった中での期待感」だとしています。

一方、自民党と日本維新の会が、連立合意したことについては、「評価する」が57パーセント、「評価しない」が31パーセントでした。

ある維新幹部は「期待が高いのは率直にうれしい」とした上で、「変わらなかった政治が変わるのではないかという期待感がある」と分析しています。別の維新幹部は「自民党への期待は低いが、政治の安定が評価されたのだろう」と指摘しています。

一方、こうした支持率の高さをめぐり立憲民主党の幹部からは、「これは高市さんにとって、解散したくなるような数字」との指摘が出ています。ある自民党中堅も「すぐに、解散すべし」としています。

支持を背景に、高市首相が早い時期の解散に踏み切ることがないか与野党に警戒感も広がっています。