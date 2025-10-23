プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日に行われる。

今年は大学生に即戦力候補がそろっている。運命の日を待つ注目選手を紹介する。

最速１５６キロの速球で押し、三振を奪うと雄たけびを上げて拳を握る。１メートル７８、７５キロと細身ながら、闘志あふれる本格派だ。花園大の藤原聡大投手に、スカウトからは、同じ身長でプロ入りから６年連続２桁勝利を飾った楽天・則本を引き合いに「体にバネがある」と高評価の声が上がる。

高校では注目される存在ではなかった。滋賀・水口高の２年夏までは遊撃手で、チーム事情で投手に転向した。３年時の球速は１４０キロ台前半。夏の滋賀大会は初戦で強豪・滋賀学園に敗れた。

その試合を見ていたのが花園大の奥本保昭監督（当時はコーチ）。京都成章高で元大リーガーの大家友和氏、京都・塔南高で西武・森脇と好投手を育てた経験があり、「細身の体を駆使して投げる姿が、２人と重なった」と可能性を感じ、花園大へ誘った。

大学に入ってからは「自分は体が大きくない。考えることをやめてはいけない」と、体の使い方にこだわってきた。トレーナーの助言で、インナーマッスルを本格的に強化。上半身と下半身をつなぐ腸腰筋、片足で立つ際に骨盤を支える小臀筋（しょうでんきん）は、毎日のように指で触りながら動かし、無意識でも使えるよう感覚を研ぎ澄ましてきたという。

その結果、天性のバネを生かせるようになり、大学２年の全日本大学選手権で１５０キロ台をマーク。今秋のリーグ戦では、ここぞの場面で１５０キロ台半ばを連発し、縦横の変化を使い分けるスライダー、鋭く落ちるスプリットも交ぜ、３９イニングで５５三振を奪った。

花園大からプロ入りすれば史上初。遠方の地方球場や加盟校の施設も使って運営する京滋大学リーグの存在感を示すことにもなる。「どんな環境であっても、やれる」。その矜持（きょうじ）を胸に、運命の日を待つ。（松本慎平）

投手上位候補 大学生そろう

大学生の投手は上位候補がそろう。毛利海大（明大）は多彩な変化球を操る左腕で、７月の日米大学選手権で最優秀投手に輝いた。中西聖輝（青学大）と桜井頼之介（東北福祉大）は、それぞれ昨年と今年の全日本大学選手権でチームを優勝に導いた本格派右腕。亜大の右腕・斉藤汰直、左腕・山城京平も評価が高い。社会人では、城西大出身で２年目の左腕・竹丸和幸（鷺宮製作所）に注目が集まっている。