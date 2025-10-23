プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日に行われる。

運命の日を待つ注目選手を紹介する。

法大の松下歩叶は、相手が手ごわいほど、力を発揮する。今月４日の東京六大学秋季リーグ。４連覇を狙う早大のエースで、今春に六大学で令和初となる無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した伊藤樹（たつき）から、左翼席へ豪快な２ランを放った。

ドラフト候補の右腕に一発を浴びせた身長１メートル８１、体重８５キロのスラッガーは「真っすぐに張っていたが、半速球にうまく反応できた」と振り返った。主将として、責任感も人一倍強い。「伊藤樹にかかわらず、相手校のエースにしっかり勝とうという話はずっとしてきた。打てたことは、すごく自信になる」とうなずいた。

神奈川・桐蔭学園高出身。大学では２年の秋に二塁手のレギュラーに定着し、ベストナインに選ばれた。３年からは三塁手となり、リーグを代表する強打者に成長。今月１３日時点で、現役最多のリーグ戦通算１２本塁打をマークしている。打った瞬間、本塁打と分かる当たりが多く、球をバットの芯で捉えるセンスにたける。

本人は「勝負強さが強み。ホームランバッターだとは思っていないので、打点を稼げるバッターになりたい」と言う。大舞台に強く、７月の日米大学選手権では、逸材ぞろいの「侍ジャパン」大学日本代表を主将としてまとめ上げただけでなく、計５試合で５打点を挙げる活躍。２００４年以来、１２大会ぶりの全勝優勝に貢献し、自身は最高殊勲選手に輝いた。

代表チームでは、大学球界随一の長距離砲として注目される同学年の立石正広（創価大）が、熱心に試合の映像を見て振り返ったり、ホテルで素振りに打ち込んだりする姿に刺激を受けた。「去年から代表で一緒で、ずっと僕はライバルだと思っている。負けたくないという気持ちもある」。プロに必要な資質である、負けん気の強さも持っている。（岡花拓也）

創価・立石 競合必至

大学生の野手では、走攻守そろった内野手の立石が筆頭格で、すでに広島が１位指名を公表。今秋の東京新大学リーグでは故障のため苦しんでいるが、各球団の高評価に変わりはなく、競合は必至だ。小田康一郎（青学大）は長打力が持ち味。小島大河（明大）は広角に打ち分ける打撃の技術が光り、「打てる捕手」として期待される。大塚瑠晏（るあん）（東海大）は遊撃の守備に定評がある。