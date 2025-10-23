プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日に行われる。

今年は高校生に将来が楽しみな原石がいる一方、大学生や社会人には即戦力候補がそろっている。運命の日を待つ注目選手を紹介する。

「速球のスピードが自分の魅力。まずは１６０キロを目指したい」

９月に開催されたＵ―１８（１８歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）の決勝・米国戦で、出場選手中最速の１５８キロを記録した。「状態が良く、投げていて（球速が）出ているなという感覚だった」と自らも納得の数字だった。プロ野球のスカウトも「真っすぐの出力は高校ナンバーワン」と絶賛する逸材だ。

Ｗ杯以降、高校のグラウンドには多くの球団関係者が視察に訪れ、全球団と面談を行った。さらに、米大リーグからもスカウトが来訪。その数は約１０球団と、注目度の高さを示している。自身も「将来的にはメジャーに」との夢を描く。

入学時の最速は１４１キロだったが、関節の可動域を広げる「初動負荷トレーニング」などに取り組み、優勝した２年春の選抜大会で１５０キロに到達。その後も大会のたびに最速を更新し続けた。

ただ、高い出力を必要とする投球スタイルは、１メートル８０、７８キロの未成熟な体に大きな負担がかかる。それを懸念した青柳博文監督の方針により、３年時は短いイニングの登板が主で、夏の甲子園も２イニングの登板にとどまった。

今の体ではプロで太刀打ちできないことも自覚している。部活動を引退し、本格的にプロを意識した体作りに着手。インターネット上の動画をあさって、自分に合ったトレーニング法を模索する。食事も今まで以上にたんぱく質や炭水化物の摂取量に気を配る。

ドラフトでは１位指名の競合も予想される。「プロになってからがスタートライン」と言い切り、「最多勝を取りたい」と目標を掲げた。「世代ナンバーワン」から「球界ナンバーワン」へ。新たな挑戦が始まろうとしている。（常陰亮佑）

横浜・奥村頼 投打で注目

高校生は、注目選手が相次いで大学進学を決めた影響もあり、上位指名候補が少ない。石垣以外の投手では、打者としても評価される左腕の奥村頼人（神奈川・横浜）や、いずれも速球派右腕の森陽樹（大阪・大阪桐蔭）、藤川敦也（宮崎・延岡学園）らの名前が挙がる。野手では、世代屈指のスラッガーとの呼び声が高い桜井ユウヤ（埼玉・昌平）や、強肩強打の捕手・大栄利哉（福島・学法石川）らが注目されている。