オリックス・岩崎翔投手（３５）が２２日、大阪・舞洲の球団施設に姿を見せ、プロ１９年目となる来季への決意を語った。

今シーズン途中の５月に中日から金銭トレードでチームに加入。貴重な中継ぎエースとして働き、オリックス加入後は３７試合に登板し、４勝１敗、２０ＨＰ、防御率２・１２の好成績を残したが、満足はしていない。

「環境を変えてもらい、大事な場面も任させてもらったけど、もっと上を目指して進化していきたい。（日本ハムとの）ＣＳ（２戦目）ではレイエスに打たれて終わった。来季はもっと力でねじ伏せないといけない。もっと力のある球を投げたい」

ソフトバンク時代の２０１７年には最優秀中継ぎのタイトルを獲得。しかし、中日時代には右肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を余儀なくされた。そんな辛い日々も、今季は８月７日・楽天戦（楽天モバイル）で自己最速更新の１６０キロの真っ直ぐを記録するまでに復調した。

酸いも甘いも経験しプロの世界の厳しさは十分承知している。オリックスに移籍した会見では「年齢的にも今年で終わってもいいと…とそれくらいの気持ちで投げていく」と語っていたが、移籍２年目の来季にも「ダメだったら終わり…という覚悟は来年もある。その覚悟を持てるか持たないかは本当に大事なこと」と“不退転”の決意でいる。

チーム３年ぶりのＶ奪回は岩崎の右肩にもかかっている。