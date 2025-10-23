オランダ・ハーグの国際司法裁判所で勧告的意見を読み上げる岩沢雄司所長（右から２人目）＝２２日/Peter Dejong/AP

（ＣＮＮ）国連の国際司法裁判所（ＩＣＪ）は２２日、イスラエルには国連機関と連携してパレスチナ自治区ガザへの人道支援を促進させる義務があるとの勧告的意見を発表した。イスラエルが今年に入り、ガザを封鎖した措置を非難した形だ。

国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）については公平性のルールに違反していないと認定し、イスラエルはＵＮＲＷＡの支援活動を支えなければならないと指摘した。

ＵＮＲＷＡのガザ支援活動は、イスラエルが昨年、同国内での活動を禁止する法案を可決したことを受けて著しく困難になった。このため昨年１２月に国連総会がＩＣＪに意見を求めた。

ＩＣＪの岩沢雄司所長は「占領国が治安維持を理由として、被占領地における人道支援活動の全面的な停止を正当化することは決して許されない」と意見を述べ、イスラエルには、ガザの民間人の基本的ニーズに徹底して対応する義務があると指摘。「当裁判所は証拠を検討した結果、ガザ地区の住民への物資供給が不十分だったと認定した」とした。

今回の勧告的意見は、イスラエルが国連と援助機関、および占領を続けているパレスチナ自治区ヨルダン川西岸とガザに対して果たすべき義務についての勧告を目的としており、拘束力はない。しかし政治的な重みはあり、イスラエルに対して国連や援助機関への協力を求める圧力が増す見通し。

これに対し、イスラエルの国連大使は「恥ずべき」意見として一蹴。米国務省は「イスラエルを不当に非難し、ＵＮＲＷＡがハマスのテロに深く関与することや物質的に支援することを容認している」として非難した。