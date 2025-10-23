小柳ルミ子（2025年撮影）

歌手の小柳ルミ子（73）が23日までにブログを更新。自身を励ますために親友がセッティングした豪華パーティーの金額を明かし、驚きと感謝をつづった。

小柳は21日の投稿で、「お金が全てとは思いませんよね　でも…お金は愛情の深さの裏返し…と言えると思います」と切り出すとともに、愛犬を亡くして落ち込む自身を励まそうと友人男性が貸し切り船上ディナーをセッティングしてくれたことを明かし、「1人お幾らだったと思いますか？私は精算の時　覗き見し　驚愕！又　号泣してしまいました」と振り返っていた。

今回の投稿でも「前にも述べましたが　お金が全てではない事は分かっています　お金には換えられない素晴らしい幸せがある…と　でも人を気遣い　人が喜び　日頃の感謝の意を表し　人の為にお金を使える人には　神は必ず　ご褒美を下さる…私は　そう信じてます」と自身の考えをあらためて記し、「傷んでる私を元気づけようと誘ってくれた船上ディナー　1人…36万円の　驚愕ディナーでした！」と明かした。

その金額に「1人36万円ですよ　凄くないですか?!　36万円のディナーなんて人生で初めてです！」と驚き、「愛情の深さと受け取り　有難くて有難くて涙が止まりませんでした」と感激。その友人に向けて「私を支えてくれる　男の中の良い男　貴方と出会えて　私は幸せです　本当に感謝しかありません！私の葬儀も仕切ってね」とメッセージを送った。