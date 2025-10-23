（MCU）の密かな（？）人気キャラクター、ハッピー・ホーガン（ジョン・ファヴロー）の出番をまとめたコンピレーション映像が米マーベル公式YouTubeチャンネルより公開された。

ハッピー・ホーガンといえば、アイアンマン／トニー・スタークの相棒。トニーのビジネスや雑務を支援したり、友人として側に居続ける男だ。お茶目で、ときどきドジな一面も。スパイダーマン／ピーター・パーカーの叔母メイとは良い仲になったことも。

映像ではからのハッピー登場シーンがまとめられている。ハッピーは他の作品でも姿を見せているが、今回はこの2作に絞られたようだ。最新の登場は『デッドプール＆ウルヴァリン』で、アベンジャーズ入りを志望するデッドプール／ウェイド・ウィルソンと面談する場面だった。

ちなみハッピーは当初、『アイアンマン3』劇中で死亡する筋書きだったのだが、ファヴローがマーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長に直談判したことで生き延びたというがある。

MCU次回作は2026年の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。ハッピー役ジョン・ファヴローの登場はまだアナウンスされていない。また、あの親しみやすい姿で再登場していただきたいものだ。