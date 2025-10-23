「今日好き」瀬川陽菜乃、USJで圧巻美脚「疲れが飛ぶほど可愛い」「脚長い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/23】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が10月21日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で撮影した秋の私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「スタイル抜群」美脚見せユニバコーデ
瀬川は「お仕事おわりに2時間だけユニバへ」と、USJを訪れたことを報告。ピンクのカチューシャをつけ、黒のオーバーサイズパーカーにミニ丈のボトムス、ロングブーツを合わせたコーディネートで、すらりと美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「脚がきれいすぎる」「ブーツ似合ってる」「雰囲気が最高」「脚長い」「疲れが飛ぶほど可愛い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
◆瀬川陽菜乃、写真撮影の様子公開
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
