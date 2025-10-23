松屋、冬の定番「牛豆腐キムチチゲ」を2025年も販売/海鮮だし×牛肉の旨味が詰まったチゲスープ

松屋は、2025年10月28日10時から「牛豆腐キムチチゲ」を販売開始する。ラインアップは、「単品 牛豆腐キムチチゲ」(580円)、「牛豆腐キムチチゲセット」(780円)、「牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食」(1,390円、各税込)の3品。いずれも持ち帰り可能。

〈冬の定番メニューが2025年も登場〉

松屋の冬の定番メニュー「牛豆腐キムチチゲ」が2025年も登場する。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮されたチゲスープに、牛肉とまろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎを合わせた。玉子を絡めることで、辛みを抑えたやさしい味わいも楽しめる。

2025年は、牛豆腐キムチチゲ・ごはん・生玉子または半熟玉子をセットにした「キムチチゲセット」のほか、「牛カルビ焼肉定食」とのセットもラインアップしている。

松屋、冬の定番メニュー「牛豆腐キムチチゲ」

◆「単品 牛豆腐キムチチゲ」税込580円

◆「牛豆腐キムチチゲセット」税込780円

◆「牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食」税込1,390円

松屋「牛豆腐キムチチゲ」ラインアップ

■松屋公式サイト