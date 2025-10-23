『ワイルド・スピード』『エクスペンダブルズ』シリーズなどのジェイソン・ステイサム主演で、米国リリースがとなっていた最新作『Mutiny（原題）』が、2026年8月21日に米国公開されることが決定した。米が報じている。

本作でステイサムが演じるのは、元特殊部隊で、ニューヨーク市警の元警官でもあるコール・リード役。今では私設警備員となったリードは、タイの実業家である友人ティブに雇われていたが、目の前でティブが殺され、殺人の疑いをかけられてしまう。リードは逃亡しながら真犯人を追うが、殺人の背景には恐るべき国際的陰謀が渦巻いていた──。

『Mutiny』は当初、2026年1月9日に米国公開予定だった。しかし、本作の配給を手がけるライオンズゲートが、ジェラルド・バトラー主演『グリーンランド―地球最後の2日間―』（2020）の続編映画『Greenland 2: Migration（原題）』を同日に米国公開すると急遽決定したため延期されていた。

リードの敵役となる悪の首謀者役で、『ヒトラーの忘れもの』（2015）のローランド・ムーラーが出演。そのほか、『マリグナント 狂暴な悪夢』（2021）のアナベル・ウォーリス、『コヴェナント/約束の救出』（2023）のジェイソン・ウォン、『スカイスクレイパー』（2018）、「ラスト・キングダム」のアルナス・フェダラヴィシャス、「PENNYWORTH／ペニーワース」のラモン・ティカラム、『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』（2018）のエイドリアン・レスターが名を連ねる。

監督を務めるのは、『ロスト・フライト』や（2023）『ブラッド・ファーザー』（2016）など、豪快なアクション描写に定評のあるフランス出身のジャン＝フランソワ・リシェ。脚本は、『ロスト・フライト』でリシェと組んだJ・P・デイヴィスと、本作が脚本家デビューとなるリンゼイ・ミケルが手がける。

『Mutiny（原題）』は、2026年8月21日に米国公開予定。日本では松竹が配給を手がけるとされる。

