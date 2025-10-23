【超合金 じゃがりこキング】 10月23日11時より予約開始 2026年5月 発送予定 価格：13,750円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金 じゃがりこキング」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月23日11時より予約開始した。発送は2026年5月を予定し、価格は13,750円。

本商品はBANDAI SPIRITSの「超合金」ブランドとカルビーのお菓子「じゃがりこ」30周年を記念したコラボ商品。「じゃがりこ」を模したプラスチック製のカップの中に、合金素材を用いたじゃがいもの騎士王「じゃがりこキング」が収納されている。

「じゃがりこキング」はカップに収納されているじゃがりこモードから騎士風デザインのロボットへ変形。杖と盾を携え、マントを備えた威厳たっぷりのシルエットとなっている。胸元と盾にはメッキパーツのエンブレムが装備されている。

また、11月14日より開催予定のイベント「TAMASHII NATION 2025」より試作品の展示を予定。さらに約2mの巨大「超合金 じゃがりこキング」カップが登場する。

巨大「超合金 じゃがりこキング」カップイメージ

【「超おかし」なコラボレーション！ 超合金 じゃがりこキング 商品PV】

(C)Calbee