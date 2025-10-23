【1/64 エヴァRT初号機 PANDEM S13】 2026年7月発売予定 価格：3,520円

POPRACEはミニカー「1/64 エヴァRT初号機 PANDEM S13」を2026年7月に発売する。価格は3,520円。

本商品のモチーフとなるのは、「FORMULA DRIFT JAPAN 2025」でエヴァンゲリオンレーシングのエコー・ガオ選手が搭乗したNISSAN S13をベースにしたレーシングカー「エヴァRT8号機 POP RACE × 1087X PANDEM S13」の「エヴァRT初号機バージョン」。

この「エヴァRT初号機バージョン」は中国・佛山で9月に開催された大型カスタムカーイベント「APA XPO 2025」の「POPRACE」ブースにて特別展示された。本商品は、当日ブースで販売された会場限定ミニカーをベースに、グローバルバージョンとして再構成した特別仕様となる。

深みのあるメタリックパープルにライムグリーンのアクセントを組み合わせ、PANDEM製ワイドボディや大型ディフューザーなど迫力あふれるディテールを忠実に再現。さらに、フロントフード開閉ギミックを備え、内部のエンジンルームまでリアルに堪能できる商品だ。

(C)カラー