トレンドを足元に。この一足が叶える、毎日の快適さ。【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼

1


このニューバランスのスニーカーは、トレンドのスモールNロゴと、スエード×メッシュのレイヤードアッパーが洗練された印象を演出しているアイテムだ。

2


歩行時の力のかかり方に合わせて設計された内外非対称のアッパー＆ソールが、自然な足運びをサポートする。

3


程よい厚みのあるDYNASOFTミッドソールが、やわらかく弾むようなクッション性を発揮し、防滑性・耐久性に優れたアウトソールが安定した歩行を実現。

4


トレンド感と機能性を兼ね備えた、日常に寄り添う一足。