内外非対称のアッパー＆ソールで、自然な一歩。歩くたび、やわらかく弾む【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
トレンドを足元に。この一足が叶える、毎日の快適さ。【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
このニューバランスのスニーカーは、トレンドのスモールNロゴと、スエード×メッシュのレイヤードアッパーが洗練された印象を演出しているアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
歩行時の力のかかり方に合わせて設計された内外非対称のアッパー＆ソールが、自然な足運びをサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
程よい厚みのあるDYNASOFTミッドソールが、やわらかく弾むようなクッション性を発揮し、防滑性・耐久性に優れたアウトソールが安定した歩行を実現。
→【アイテム詳細を見る】
トレンド感と機能性を兼ね備えた、日常に寄り添う一足。
トレンドを足元に。この一足が叶える、毎日の快適さ。【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
このニューバランスのスニーカーは、トレンドのスモールNロゴと、スエード×メッシュのレイヤードアッパーが洗練された印象を演出しているアイテムだ。
→【アイテム詳細を見る】
歩行時の力のかかり方に合わせて設計された内外非対称のアッパー＆ソールが、自然な足運びをサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
程よい厚みのあるDYNASOFTミッドソールが、やわらかく弾むようなクッション性を発揮し、防滑性・耐久性に優れたアウトソールが安定した歩行を実現。
→【アイテム詳細を見る】
トレンド感と機能性を兼ね備えた、日常に寄り添う一足。