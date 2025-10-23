ハイパフォーマンスブランド『N』

メルセデス・ベンツにはメルセデスAMGが、BMWにはMがあるように、ヒョンデにも『N』と呼ばれるハイパフォーマンスブランドがある。

Nとは、開発拠点が置かれている韓国のナムヤン（南陽）と、実際に走行テストに使用されるドイツのニュルブルクリンクを意味するもので、昨年BEVの『アイオニック5』をベースとした、『アイオニック5N』が上陸を果たしたことで、その存在が日本でも一気に広まることになったのは記憶に新しいところだろう。



ヒョンデ・アイオニック5Nの『DKエディション』。DKはドリフトキング（ドリキン）の略。 山本佳吾

このアイオニック5Nに、『ドリフトキング（ドリキン＝DK）』として知られる土屋圭市氏の監修による、ハイパフォーマンスパーツを装着した『DKエディション』が誕生することになった。

パッケージは、カーボンフロントスポイラー、カーボンリアディフューザー、カーボンサイドスカート、カーボンリアウイング、6ピストンモノブロックブレーキキャリパー、21インチの軽量鍛造ホイール、ローダウンスプリングで構成される。

もちろんこれらのパーツは、すべて確かな機能を持つものだ。エアロパーツはより大きなダウンフォースを生み出すとともに、その前後バランスを最適化。ブレーキもパット面積を54%拡大したほか、耐熱性や制動持続性が強化されているという。

ホイールは4輪の合計で10.6kgが軽量化され、車高が15mmローダウンするスプリングはコーナリング時にはさらなる安定感を生み出すことになる。

果たしてアイオニック5NのDKエディションは、どれほど魅力的なモデルに仕上がっているのだろうか。

一瞬で理解させる『分かりやすさ』

『DKエディション』の走りへの期待は、そのコクピットに乗り込む前からすでに始まっていた。

アイオニック5Nは、そもそもエッジの効いたスポーティーでインパクトのあるボディデザインを特徴とするモデルだったが、DKエディションの姿はさらにスパルタンで、それがただのハッチバックではないことを誰の目にも一瞬で理解させる、簡単に表現するのならば『分かりやすさ』を持っている。



車高は15mm低下し、バネ下重量もホイールだけで10kg以上軽くなっている。 山本佳吾

今回は残念ながらサーキットでのドライブというわけにはいかなかったので、そのエアロダイナミクスがさらにどれほどの高みへと導かれているのかは確認できなかったが、以前ノーマルのアイオニック5Nで体験した超高速域での安定性を考えれば、おそらくそれは感動的ともいえるレベルに達しているのだろうと想像するのは容易だ。

前でも触れているとおり、専用のスプリングで車高が15mm低下し、いわゆるバネ下重量もホイールだけで10kg以上軽くなったDKエディションの動きは、確かにより軽快な印象を感じるものになった。

さらに驚かされたのは、こちらもノーマルでもすでに十分に満足できるフィーリングにあると感じていたブレーキが、よりリニアな反応を見せるようになっていたこと。ゴーストップが連続する市街地でもそのタッチに違和感はないし、特に高速域からのブレーキングには絶対的な安心感が持てる。参考までにアイオニック5Nが可能とする最高速は260km/h。その性能を確実に視野に入れたブレーキの装備は嬉しい。

無限大ともいえるキャラクター

アイオニック5Nのドライブをフルに楽しむには、このモデルが持つ機能を完全に把握する必要がある。

基本となる『ノーマル』や『スポーツ』、あるいはステアリングホイールに備えられる『N』ボタンをプッシュすることで選べる『N』というドライブモードに加え、モーターやステアリング、サスペンション、e-LED、ESC等々のセッティングをドライバー自身がカスタマイズできるシステムが採用されていることで、その走りにはまさに無限大ともいえるキャラクターが生み出される。



DKエディションのパッケージ価格は333万円と設定され、購入後でもコンバージョン可能だ。 山本佳吾

今回はその中から、比較的スパルタンなセッティングをカスタマイズしてDKエディションの走りを楽しんでみたが、やはりこのモデルがその本領を発揮するのはワインディングであり、そしてサーキットであることを十分に思い知らされた。

サーキットで様々なモードを試しながらベストなセッティングを探っていく。このような楽しみ方をより積極的してみたいと考えるカスタマーのために、あらかじめノーマル以上に大きなアドバンテージを与えたモデル、それがこのDKエディションなのだ。

DKエディションのパッケージ価格は333万円と設定されており、これにベース車両であるアイオニック5Nの本体価格（858万円〜）を加えると、そのトータルは1000万円をはるかに超える数字になる。

DKエディションは、すでに先行して韓国本国での販売は開始されており、今回日本でのデリバリーが始まった後には、ヨーロッパなどでも展開されるとのことだ。DKエディションの誕生で、アイオニック5Nはさらに魅力的なスポーツBEVとして語られることは間違いないだろう。