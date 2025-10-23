投資家の桐谷さん76歳、100円で1日過ごす 外食で爆食いにネット衝撃「コスパ良すぎです」「体力すごい」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が23日、自身のXを更新。外食の写真を投稿すると、ネット上で驚きの声があがっている。
【写真】76歳の食欲じゃないだろ…1日で食べた桐谷さん外食メニュー
連日のように株主優待券を使い食事する様子を伝える桐谷さん。この日は「昨日は朝10時に寝て午後2時半に起きたので、池袋へ行くまで何も食べていませんでした。映画の前に杵屋で初めて単品のカツ丼(写真左・720円)を頂きました」と報告。
続けて「映画の後は自転車で新宿へ行き、オアシスで平泳ぎをして、サウナに その後、なか卯(ゼンショー)できつねそば(写真右)を。支出は駐輪代の100円」と伝えた。
76歳とは思えない食欲にネット上では「野菜食べてくださいね♪」「桐谷さんの体力すごいと思います」「コスパ良すぎです」などと反応している。
桐谷氏は365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
