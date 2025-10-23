吉瀬美智子、長女＆次女と手作りした“陶器のコップ”を披露「味ある〜みんな可愛いですね」「センスありあり」
俳優の吉瀬美智子（50）が20日、自身のインスタグラムを更新。今月上旬に長女（12）＆次女（8）とろくろ体験で手作りした“陶器のコップ”が出来上がったことを報告し、完成した3つのコップが並んだ写真を公開した。
【写真】「味ある〜みんな可愛いですね」「センスありあり」吉瀬美智子＆長女・次女が手作りした陶器のコップ
吉瀬は9日の投稿で「先日、子供達とろくろ体験 焼き上がりまであと1ヶ月。出来上がりが待ち遠しい」と明かしていた。
この日の投稿では「完成〜!!先日の陶芸体験 色付けは先生」と明かすとともに、完成品の写真をアップ。「左から次女・長女・私の作品」と話し、次女がブラック系、長女が淡いブルーのコップを、吉瀬がアイボリー系のマグカップを作ったことを伝えた。
「それぞれ個性が出てて良き思い出に！」とうれしそうな様子でつづり、「ちなみに次女はバァバにプレゼントするんだとか」と明かしていた。
ファンからは「味ある〜みんな可愛いですね」「3人共個性があって素晴らしい作品です！」「どれもステキです 手作りのものは愛着が湧きますよね」「器用だよね」「センスありあり」など、絶賛コメントが多数寄せられている。
吉瀬は、2010年12月に10歳年上の一般男性と結婚。13年7月に長女、16年10月に次女が誕生するも、21年4月に離婚を発表した。
【写真】「味ある〜みんな可愛いですね」「センスありあり」吉瀬美智子＆長女・次女が手作りした陶器のコップ
吉瀬は9日の投稿で「先日、子供達とろくろ体験 焼き上がりまであと1ヶ月。出来上がりが待ち遠しい」と明かしていた。
この日の投稿では「完成〜!!先日の陶芸体験 色付けは先生」と明かすとともに、完成品の写真をアップ。「左から次女・長女・私の作品」と話し、次女がブラック系、長女が淡いブルーのコップを、吉瀬がアイボリー系のマグカップを作ったことを伝えた。
ファンからは「味ある〜みんな可愛いですね」「3人共個性があって素晴らしい作品です！」「どれもステキです 手作りのものは愛着が湧きますよね」「器用だよね」「センスありあり」など、絶賛コメントが多数寄せられている。
吉瀬は、2010年12月に10歳年上の一般男性と結婚。13年7月に長女、16年10月に次女が誕生するも、21年4月に離婚を発表した。