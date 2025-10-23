¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¹ý¼£¤Î¿·¥¤¥é¥¹¥È¡¡ÍÌ¾Ì¡²è²È¤¬ÉÁ¤ÂçÈ¿¶Á¡ÖÉ½¾ð¤â¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¼¡¤ÏÎøÀã¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¡×
¡¡Ì¡²è¡ØÆî¹ñ¾¯Ç¯¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°¡Èþ»á¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù´Õ¾ÞµÇ°¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¼ÆÅÄ»á¤Ï¡¢»Å»ö¤¬Â¿Ë»¤Ç±Ç²è´Õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤È´Ñ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë´¶Æ°¤·¿´¿Ì¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÎÞ¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÂè°ì¾Ï¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ÎÆ®¤¤¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ãº¼£Ïº¤òÊäº´¤¹¤ëµÁÍ¦¤µ¤ó¤âÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤¿àÖ³Ù¤Î¸¶ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îº¬À°¤¤É½¾ð¤â¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ý¼£¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¡ÖºòÆü´Ñ¤¿·à¾ìÈÇµ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ä«¤Î³ÚÉÁ¤¤Ï¹ý¼£¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÎøÀã¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ý¼£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡É½¾ð¤â¤¹¤Æ¤¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ¾±¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
