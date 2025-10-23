SHIROホリデーコレクション2025♡アドベントカレンダー＆特別セット

2025年、SHIROが贈るホリデーコレクションは、「WE MUST PAY IT FORWARD」という信念のもと、感謝と未来への希望を込めたアイテムが揃っています。特に注目なのは、『アドベントカレンダー 2025』（36,300円）と『ホリデーセット 2025』（13,200円）。24アイテムが詰まったアドベントカレンダーでは、SHIROの歴史と想いが感じられる製品やストーリーが満載です。

SHIROのアドベントカレンダーで特別な24日間を♡

アドベントカレンダー 2025

価格：36,300円（税込）

『アドベントカレンダー 2025』は、SHIROの16年の歴史と教訓が詰まった24のアイテムが並ぶ特別なカレンダー。

定番の『ローレル石けん』や、限定登場の『ラワンぶき化粧水』など、肌に優しく心を満たす製品が揃っています。

毎日1つずつ開ける楽しみと、製品にまつわるエピソードブックを通じて、SHIROのものづくりの背景やスタッフの想いを感じられる、心温まる体験が広がります。

ネイビーカラーのファートートバッグ付きで、冬のお出かけにも活躍します♪

ギフトにもぴったり♡SHIROホリデーセット2025

ホリデーセット 2025

価格：13,200 円（税込）

『ホリデーセット 2025』（13,200円）は、アドベントカレンダーから厳選した7アイテムを楽しめるセット。

スキンケア、ボディケア、ヘアケア製品を気軽に体験できるこのセットは、ホリデーシーズンの贈り物にもぴったりです。

ビビッドなオレンジのファーポーチに、乾燥が気になる季節に寄り添うアイテムを詰め込みました。

製品の背後にあるSHIROの理念や想いもエピソードブックで知ることができ、さらに贅沢な体験を提供します♡

SHIROのホリデーコレクションで素敵なシーズンを



SHIROの2025年ホリデーコレクションは、ただの製品ではなく、ブランドが大切にしてきた信念や想いが詰まった特別なアイテム。

『アドベントカレンダー 2025』や『ホリデーセット 2025』で、SHIROと一緒に感謝の気持ちを感じながら、心温まるひとときを過ごせます。

限定アイテムが揃うこのコレクションで、贈り物や自分へのご褒美にぴったりなアイテムを見つけて、素敵なホリデーシーズンを楽しんで♪