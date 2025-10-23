元ばんばんざい・るな、“顔変わりすぎ”娘＆夫と初プリクラ！ 「あかん可愛すぎる」「はんくん元気そう」
元ばんばんざいのメンバーでYouTuberの流那さんは10月20日、自身のInstagramを更新。家族初めてのプリクラショットを披露しました。
【写真】家族との初めてのプリクラショット
「流那ちゃん顔ちっちゃすぎ」流那さんは「この間、初めて家族で記念にプリクラ撮ったけど 顔変わりすぎてたwww 記念に載せておきます」とつづり、1枚の写真を投稿。夫のはんくんと娘とプリクラで撮影した家族ショットです。3人とも白とブルーの“リンクコーデ”のよう。仕上がりは、目は大きく、口元に赤いリップが施されたかわいい姿に。別人級のショットながら、「幸せ」をシェアする写真に多くの注目をが集まっています。
ファンからは、「はんくん可愛い」「載せてくれるのうれしい」「あかん可愛すぎる、はんくんとの投稿が増えてきて嬉しい」「こっちも幸せ気分になるありがとね〜〜」「はんくん元気そうでよかった」「流那ちゃん顔ちっちゃすぎ」「わああん家族プリかわいい幸せ空間お裾分けありがとう」と、絶賛の声が集まりました。
親子ショットも自身のInstagramで家族ショットやプライベートの様子などをたびたび公開している流那さん。9月30日の投稿では「娘ちゃんがリスを目でめっちゃ追いかけてた」とつづり、親子ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
