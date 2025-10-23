野生を失った猫ちゃんを発見！ 道端で“ガチの熟睡”をする野良猫がかわいい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『無防備過ぎる野良猫』という感動猫動画さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

無防備過ぎる野良猫

道端で寝ている猫ちゃんを見つけ、思わずバイクを止めた投稿者の感動猫動画さん。

近付いて前に周ってみたのですが、猫ちゃんに起きてくる気配はありません。

そっと撫でてみたのですが、猫ちゃんはぐっすり眠っています。撮影時は蝉時雨の聞こえる暑い時期。木陰の冷たい石の感触がよほど心地いいのでしょうか。耳がカットされたさくら猫ですし、人に慣れているのもあるかもしれません。

もう一度撫でてみたのですが、まだまだ寝ている猫ちゃん。草木が後ろでサワサワと風にゆれています。

生きている？ と心配になるほどの熟睡ぶりです。お腹が上下する動きにホッとします。

スヤスヤと気持ち良さそうな猫ちゃん。睡眠の邪魔をしないため、静かに離れる投稿者さんでした。

視聴者のコメント