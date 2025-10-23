野生を失った猫ちゃんを発見！ 道端で“ガチの熟睡”をする野良猫がかわいい
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『無防備過ぎる野良猫』という感動猫動画さんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
無防備過ぎる野良猫
道端で寝ている猫ちゃんを見つけ、思わずバイクを止めた投稿者の感動猫動画さん。
近付いて前に周ってみたのですが、猫ちゃんに起きてくる気配はありません。
そっと撫でてみたのですが、猫ちゃんはぐっすり眠っています。撮影時は蝉時雨の聞こえる暑い時期。木陰の冷たい石の感触がよほど心地いいのでしょうか。耳がカットされたさくら猫ですし、人に慣れているのもあるかもしれません。
もう一度撫でてみたのですが、まだまだ寝ている猫ちゃん。草木が後ろでサワサワと風にゆれています。
生きている？ と心配になるほどの熟睡ぶりです。お腹が上下する動きにホッとします。
スヤスヤと気持ち良さそうな猫ちゃん。睡眠の邪魔をしないため、静かに離れる投稿者さんでした。
視聴者のコメント
・かわいい！
・失われた野生
・石の上が冷たくて気持ちいいのかな
・よっぽど眠かったんだな
・ガチの熟睡じゃないか
・防御力0だけど破壊力は高い！