coldrainが、10月24日にリリースする新作EP『OPTIMIZE』のトレイラー映像を公開した。

同映像は、これまでにリリースしてきた配信シングルのMVを織り交ぜつつ、オフショットのようなメンバーの自然体な姿も垣間見える、ユニークで臨場感のある映像に仕上がっている。また、収録楽曲のタイトルも明らかになり、未発表曲も一部公開された。

coldrainは、作品タイトルでもある『OPTIMIZE』を冠した全国ツアーを先月から開催中。今作のリリース当日である10月24日には、日本ツアーの千秋楽を迎える予定だ。各地の公演では、今作の収録曲を全曲披露するというこれまでにはないアプローチでファンを驚かせており、会場のフロアではすでにライブ定番曲のような盛り上がりを見せているという。

さらに、ドイツ発のバンド Electric Callboyのオーストラリアツアーにゲスト出演することも発表された。全5都市5公演はいずれもアリーナクラスの会場で開催され、2024年の欧州ツアー以来の共演となる。

（文＝リアルサウンド編集部）