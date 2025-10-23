ミスド「ポン・デ・ショコラシリーズ」が10．29登場！ 新作は“カスタード＆チョコ”の濃厚ドーナツ
「ミスタードーナツ」は、10月29日（水）から期間限定で、冬季限定の「ポン・デ・ショコラシリーズ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】新作「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」が気になる！ 「ポン・デ・ショコラシリーズ」全4品一覧
■さまざまな食感や味わいでチョコを堪能
「ポン・デ・ショコラシリーズ」は、もちもち食感が人気のポン・デ・リング生地がショコラ風味となり、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加えたことで、口の中に広がるチョコレートの香りを感じられるドーナツ。
今年は、食感や味わいでチョコレートを存分に楽しめるバラエティ豊かなドーナツがラインナップ。毎年好評の「ポン・デ・ショコラ」、「ポン・デ・ダブルショコラ」と、昨年登場した、くちどけのよい生チョコレートをトッピングした「ポン・デ・生チョコショコラ」はさらに濃厚でコク深い生チョコを目指して開発された。
また、新作の「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」は、カスタードのコクとチョコが香る濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティング。仕上げにチョコクランチをトッピングしたチョコ好きにはたまらない一品となっている。
