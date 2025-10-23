¡ÖÃæ³ØÀ»Æüµ¡×¤Ç¤Î¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ç¯¡¢²þÌ¾¤·¤¿26ºÐÇÐÍ¥à¥Î¥ê¥Î¥ê¥À¥ó¥¹á¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¹¡¼¥ÄÃå¤³¤Ê¤»¤ëÂç¿Í¤ÎÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶Æ°¡×¡Ö¹õ´ä¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è!!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê(26)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡½¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄ»³¾¦»ö¤ÎCM¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¾å¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö#ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¡¼¥Ä¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢½Ð±é¤¹¤ëCMÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ°¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤ë»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¾å¤Î¥À¥ó¥¹»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉ½¾ð´Þ¤á¤Æ¤¿¤Þ¤é¤óÂç¹¥¤¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¡¢É½¾ð¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¡Á¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¥¥ì¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡ÖÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦ÂÎ·¿¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ëÂç¿Í¤ÎÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶Æ°¡×¡ÖÌöÆ°´¶¤Ë°î¤ì¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÃæ³ØÀ»Æüµ¤Î»þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡¡¸«»ö¤Ë¼ÍÈ´¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¡ÖºÇ¶áÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¹õ´ä·¯¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÄ»³¾¦»ö¤Ï¡¢¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿å¾å¤È½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤òµ¯ÍÑ¡£23Æü¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¡¼¥ÄÍ½¹ðÊÔ¡×¡¢11·î1Æü¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¡¼¥Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼ÊÔ¡×¤òÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¿å¾å¤Ï2018Ç¯¤ËTBS¥É¥é¥Þ¡ÖÃæ³ØÀ»Æüµ¡×¤Ç¡Ö²¬ÅÄ·ò»Ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Ãæ³Ø¹»¶µ»ÕŽ¥Ëö±ÊÀ»(ÍÂ¼²Í½ã)¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯Ãæ³Ø3Ç¯À¸Ž¥¹õ´ä¾½¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×(21Ç¯)¤Ê¤ÉÃíÌÜºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£22Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢ËÜÌ¾¤Î¡Ö¿å¾å¹±»Ê¡×¤Ø¤È²þÌ¾¤·³èÆ°¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥¥¦¥®¡×¤ä¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ø½Ð±é¤·¡¢¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£