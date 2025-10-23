¡Ö11¡½24¡×¤ÇÆÍÇË¤·¤¿CS¤Ë¥Ò¥ó¥È¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜS¤ÎÉ¬¾¡Ë¡¤Ï¡©¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÁ´Éô¤Ä¤®¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×¡¡¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç5Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ø
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤Æ¡¢25Æü¤«¤éºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÂè6Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÂç·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Í¥¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤à4¾¡3ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£6»î¹ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î¥²¡¼¥à¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎàÉ¬¾¡Ë¡á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡û2¡½1
¡¡¢¡û3¡½0
¡¡£¡ü0¡½6
¡¡¤¡ü3¡½9
¡¡¥¡ü1¡½7
¡¡¦¡û2¡½1
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¹¥Åê¤·¡¢¼«Ëý¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÂÇÀþ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3ÆÀÅÀ°Ê²¼¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Êø¤ì¤ë¤È¸·¤·¤¤¡£
¡¡Ìîµå¤ËÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤¬¡¢6»î¹ç¤Î¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ö11¡½24¡×¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÜÀï¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤¤ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÏµÙÍÜÆü¤Ê¤·¤Î6Ï¢Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï°ÜÆ°Æü¤ò¶´¤à¤¿¤áºÇÂç3Ï¢Àï¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´Éô¤Ä¤®¹þ¤ß¤Þ¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Å¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ£°æâ«ºÈ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¡£ÂÇÀþ¤â¶áÆ£·ò²ð¤¬Éüµ¢Í½Äê¤ÈÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ø¤ÎÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¡£