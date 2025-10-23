田中美久、“ダイナマイトボディ”さく裂 美くびれ＆美脚を惜しげもなく披露
グラビアアイドルで俳優の田中美久が、23日発売の『アップトゥボーイ』vol.356の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】圧巻のボディライン…ハイレグ姿で美脚＆美尻を披露した田中美久
同誌の“顔”といっても過言ではない田中は、俳優としてドラマはもちろん、バラエティー、そしてグラビアと、多方面で確かな存在感を放ち続けている。そんな“みくりん”が、今回の撮影では、しっとりとした秋の雰囲気と、彼女ならではのかわいらしさが同居した透明感あふれるグラビアを展開。
柔らかな光に包まれ、少女から大人への移ろいを感じさせる表情は、この季節ならではの切なさと瑞々しさを同時に映し出している。王道の美しさと挑戦的な一面、その両方が凝縮されたグラビアとなっている。
今回解禁されたカットでは、豊満なバストとギャップのある美くびれ、そして美脚と、田中が“ダイナマイトボディ”を惜しげもなく披露している。
