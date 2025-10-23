59歳・RIKACO、49歳モデルの友達と2ショット その美貌に反響「笑顔美しすぎます」「憧れの二人」
タレントのRIKACO（59）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。親交のあるモデル・SHIHO（49）との2ショットを公開した。
【動画】「私的、神TOP2人」RIKACO＆SHIHOの笑顔はじける2ショット
「笑うって最高！女友達も最高！」とつづり、SHIHOに寄り添い笑顔まぶしい2ショットを投稿。ハッシュタグに「#まだまだこれから #素敵に歳を重ねよう」と付け、年齢を感じさせない輝きを披露している。
2人の美貌に、ファンからは「笑顔美しすぎます」「めちゃくちゃ綺麗」「お二人共、美し過ぎます」「憧れの二人」「私的、神TOP2人」などの反響が集まっていた。
