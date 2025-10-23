元衆院議員の杉村太蔵氏が２３日、フジテレビ「サン！シャイン」に出演し、高市早苗首相について言及した。

番組では、来日が決まったトランプ大統領について、高市首相がどのような関係を構築するか話し合った。

杉村氏は「トランプさんてどういう指導者が好きかといったら、やっぱり国民の支持を得ている人。選挙に勝った人というのをすごく重視していませんか。メローニさんもそうですよね」とイタリアのメローニ首相を引き合いに出した。杉村氏は「だから、どこかで早めに国民の審判を受ける必要はありませんか？」と早めに選挙にのぞむべきではとの考えを示した。

松山俊行フジテレビ解説委員長は、ワシントンを訪問して共和党の関係者に聞いたこととして、「次の総理はとにかく長くやって欲しい」と述べ、共演者から笑いが起こった。「安倍さんもそうだったし、長くやらないとトランプ大統領は信用しないだろう」と米政権側の考えを述べた。「石破さんの名前をトランプ大統領はほとんど口にしていない。名前を出してもらうくらいに長くやってほしい」と米側の期待を伝えた。