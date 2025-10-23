¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¼ê¤Ç¹ç¿Þ¡× ¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢40ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎºÙ¤«¤¤¡ÈÆ°¤¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¡×¡ÖÆþ¤ë¤«¡©¡×
¡ÚNASCAR¡ÛÂè34Àï¡§YellaWood 500¡¿¥¿¥é¥Ç¥¬ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î20Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸åÂ³¼Ö¤Ë¡Ö¼ê¤Ç¹ç¿Þ¡×ÏÃÂê¤Î¾ìÌÌ
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè34Àï¤¬³«ºÅ¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëºÙ¤«¤¤Æ°¤¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÃæÈ×¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤â¤¢¤È15¼þ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢²òÀâ¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤¬¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢3Îó¤ÇÊÂ¤ó¤À½¸ÃÄ¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡Ê40¡Ë¤Î8¹æ¼Ö¤¬¡¢ºÇ¤â¥¤¥óÂ¦¤ÎÎó¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç³°Â¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿8¹æ¼Ö¤¬ÆâÂ¦¤ØÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Â¶·¤ÎÁýÅÄÎ´À¸»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ç¡¢ÅíÅÄ»á¤¬¡¢¡ÖÆþ¤ë¡ª Æþ¤ë¡ª ¼ê¤òµó¤²¤¿¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë±ÇÁü¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿8¹æ¼Ö¤Îº¸Â¦¡¢¤Ä¤Þ¤ê±¿Å¾ÀÊÂ¦¤ÎÁë¤«¤é¥Ò¥ç¥³¥Ã¤È¹õ¤¤¼êÀè¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éNASCAR¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸åÂ³¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¤Ç¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥é¥Ç¥¬ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÏÄ¶¹âÂ®¥ª¡¼¥Ð¥ë¤Ç¡¢¤É¤Î¥Þ¥·¥ó¤â¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¾ï¤ËÁ´³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¸ÃÄ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢2Îó¤¢¤ë¤¤¤Ï3Îó¤ËÊÂ¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ëºÝ¤ËµÞ¸ºÂ®¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤«¤éÄÉÆÍ¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¤¥ëÆþ¤ë¤«¡©¡×¡Ö¼ê¿®¹æ¡Ê¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡Ë½Ð¤¿¡×¡Ö¼ê¤Ç¹ç¿Þ¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¡×¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÍ½Áª¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÒ¼ê±¿Å¾¡×¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë