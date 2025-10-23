²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢Âè2»Ò½Ð»º¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡× ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
½÷Í¥¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²ÏËÌ¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡ÖWelcome to the world, my heart¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¸½ñ¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìµ»ö¤ËÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡£ ¿·¤·¤¤Ì¿¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°¦¾ðË¤«¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç»Ù¤¨¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏÄº¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢½Ð»º¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤áÍ§¿Í¡¦ÉÂ±¡´Ø·¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
²ÏËÌ¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2023Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¡£º£Ç¯5·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
