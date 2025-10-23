高市早苗氏が新総理に就任。今後、さまざまな政策の実行を図っていく。その際に重要なのが、霞が関との関係性である。新内閣が官僚に丸めこまれず、上手く使いこなすことが出来るかどうかは、少数与党だけになおさら、政権の浮沈に関わる重大事項となる。高市新総理が過去の大臣就任時、官僚に対して時に厳しい態度で臨んでいたことは、知る人ぞ知る話。高市氏は第二次安倍政権下で総務大臣を3年余り務め、歴代最長の在任期間を記録したが、この間、官僚たちと緊張関係になることもあったという。

その一例が、2019年年末に発覚した日本郵政への「情報漏洩」問題。この年、かんぽ生命の不正販売問題が発覚。これを受けて総務省が検討していた行政処分の案を、あろうことか事務方トップの鈴木茂樹事務次官が、処分対象である日本郵政の鈴木康雄上級副社長に漏洩したのである。高市大臣は鈴木次官に停職3か月の懲戒処分を命じ、次官は辞表を提出。大臣室での会話が相手方に漏れたという、前代未聞の事態であった。

当時、「週刊新潮」ではこの件を取材。総務省関係者に高市氏の省内での評判などについて聞いている。以下、それを再録し、真面目一徹で知られる新総理の官僚との向き合い方について探ってみよう。

（「週刊新潮」2020年1月2・9日号記事の再録です。文中の役職等は当時のものです）

事態が明るみに出たのは、（2019年）12月20日のことである。日本郵政の鈴木康雄上級副社長に対し、総務省の鈴木茂樹事務次官が行政処分に関する情報を漏洩したと高市氏が発表した。次官は停職3カ月の処分を受け同日付で辞職。発端は大臣室の会話が相手に筒抜けになっていると疑問に感じたことだという。

政治部デスクの解説。

「杉田和博官房副長官も“停職3カ月は相当きつい処分。辞職しろってことだから”とオフで話していました。大臣が内部監察を命じたのが3日前。鈴木副社長は元総務次官で、菅官房長官とも近い。高市さんから見ると郵政は菅さんの牙城で、人事に触れないジレンマを抱えていました。だから、ここぞとばかりに自分の力を誇示して見せたのです」

もっとも、これまでの高市氏の仕事ぶりを見ても、不祥事の類にはキツイ言葉を投げかけるのが常だ。例えば、NHKが進める放送とネットの常時同時配信について、「具体的な取り組みが十分に示されていない」と物言いをつけているし、郵便局で相次いだ職員による切手の横領についても、社長の謝罪を求めている。

鼻声で吐露

「とにかく高市さんは真面目なんです」

とは、総務省関係者。

「ふるさと納税問題では週末に資料を議員宿舎に持ちかえり、時には地元に帰る予定を変更して勉強していたことも。先日、地方公務員の年金に数千人分の支給ミスが発覚した際もご立腹でした。その反面、仕事を抱え込みすぎても手を抜かず、機嫌が悪くなるので、眉を顰める省幹部もいます」

そこへきて、省内ではこんな“決め台詞”に要注意とされている。

「目が笑っておらず、“あなたがそう言ったのを覚えておくわ”と言った時は、職員の仕事ぶりにかなりご不満ということ」（同）

場が凍りつく熱心さだ。

高市氏に日本郵政絡みの一連の不祥事について電話で尋ねると、

「日本郵政の対応に関しては社長が謝罪会見を開くべきというのが、私の見解です。組織が大きくなるにつれ、情報共有が遅れるのは起こりうること。それこそ、総務省でも、残念ながら情報漏洩という問題が起き、反省しなければいけないと思っています」

その目が笑っていたかは確認できないものの、鼻声でこう吐露する。

「この1週間、官房長、監察官と内部監察で駆けずり回ってボロボロなんや〜」

高市氏と総務省との間の緊張関係は、記事の後も続いた。

この2年後の2023年には、いわゆる「放送法文書」問題が起きる。この年3月、2014〜15年に当時の磯崎陽輔・首相補佐官と総務省との間で行われた放送法の解釈に関わるやり取りを記した内部文書を、立憲民主党の小西洋之・参議院議員が入手。そこにはTBS「サンデーモーニング」の内容を受けて官邸側が放送法の解釈変更を行うよう、総務省側に圧力をかけたと取られかねない内容が記されていた。

さらにその中には、高市大臣による、「テレビ朝日に公平な番組なんてある？」「民放相手に徹底抗戦するか。TBSとテレビ朝日よね」などとの発言も残されており、小西議員はこの件を国会で厳しく追及した。高市氏は「発言内容は捏造」と激しく反発。国会が大揉めとなったのは記憶に新しい。

文書の中身の真偽はともかく、重要なのは小西議員が元総務官僚で、文書は「職員から入手した」と述べたこと。つまり、省内に「アンチ高市」勢力がおり、彼女の力を削ぐために文書がリークされたという可能性も否定できない。

それから2年。晴れて総理になった高市氏が霞が関とどう対峙していくのか。政権の浮沈に関わる事項であるだけに、要注目である。

