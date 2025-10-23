¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¥¹¥Ù¥êÂ³¤±¤¿¼ã¼ê»þÂå¤òµß¤Ã¤¿¡ÈÂçÀèÇÚ¡É¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡¡ÅÅ·â°úÂà¤«¤é14Ç¯¡Ä¡Ö»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ìÅì·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å11¡§06¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ã¼ê»þÂå¤ËÂçÀèÇÚ¤Î·Ý¿Í¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¿¤·¤ó¤è¡¼w¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿·´ë²è¡Ö»ä¤¬¤¯¤é¤Ã¤¿°ì¸ÀÈ¯É½²ñ¡×¤òÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤¬»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡É¿Í¤«¤é¤¯¤é¤Ã¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡É¤òÈ¯É½¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï2011Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤«¤é³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡Ö»à¤Ìµ¤¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¤Ï¥ª¥Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¤·¤Æ4¡Á5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¹¥Ù¤êÂ³¤±¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿Â½õ¤µ¤ó¤ÎÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö°ì²ó¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤éÈá¤·¤¯¤Æ¡Ø¤ä¤á¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ»à¤Ìµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼«¿È¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤ÎºÝ¡¢¿Â½õ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤éËÍ¡¢·ë¹½ÊÑ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÉáÃÊ¸«¤»¤Ê¤¤¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
