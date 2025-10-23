草笛光子、92歳バースデー会の飾り付けした“お家ショット”が「めちゃくちゃ素敵」と反響 戸田恵子が公開「お誕生日祝いにお花を持って行ってきました〜！」
声優・俳優の戸田恵子（68）が21日、自身のブログを更新。「今日は1日早いけど、草笛光子さんちにお誕生日祝いにお花を持って行ってきました〜！」と報告し、誕生日パーティーに向け華やかに飾り付けされた俳優・草笛光子（22日に92歳に）の自宅ショットを紹介した。
【写真】「わぁ〜」「タペストリー！めちゃくちゃ素敵」飾り付けでにぎやかな草笛光子の自宅ショット
戸田は「お家には明日に備えて、大きな幕が既に準備されてました。とっても素敵！」と話し、にぎやかな部屋の写真をアップ。ピンクを基調とした幕には、「HAPPY BIRTHDAY」の言葉や風船、ギフトボックスなどの絵がデザインされているほか、草笛の写真も印刷されている。
訪問した際には、自身が最近気に入っている「薬膳グラノーラ」を花と一緒に届けたところ、「早速食べて頂き、めっちゃ気に入ってもらえたようで嬉しかったです」と戸田。
「久しぶりにお会いできて、私もあれこれバァーッと喋りまくって発散？帰りはいつものように、手を振って送ってくださいましたー！『また来てねー！』って。幸せだぁ」と草笛と過ごした充実のひとときを振り返った。
なお、「草笛の母さんは本日ノーメイクゆえに、私との記念写真に留めております。92歳！女優魂ありです！」と写真には不在。「ちなみに私はその魂が皆無なので、ノーメイクにて毎度失礼しておりまーす！」と飾り付けされた部屋の写真のほか、ピースサインを決めた自身の写真を披露していた。
コメント欄には「草笛光子さん、お誕生日おめでとうございま〜す！本当にいつもお奇麗ですよね〜」「わぁ〜大きな幕が準備されてて素敵ですね〜」「HAPPY BIRTHDAYのタペストリー！めちゃくちゃ素敵」「いつまでも美しくお元気で、益々のご活躍を楽しみにしています」など、さまざまな声が寄せられている。
