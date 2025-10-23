万博 落合陽一氏の「null2」引越しクラファンが驚異…巨額が動く 具体的な引越先も「新たなお知らせ」予告
大阪・関西万博で、落合陽一氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン「null2」（ヌルヌル）の「お引越」クラウドファンディングが22日、驚異の2億円を突破した。
【写真】万博「null2」落合陽一氏、5.5年伸ばした黒髪ロングヘア
落合氏は自身のXで「なんと皆様の応援のおかげで200%達成！感涙です！皆様本当にありがとうございます！」と感謝を伝えた。23日AM時点で、支援者は1.1万人、支援総額は2億140万円を突破している。
「null2」は、万博でも大人気だったパビリオン。予約は非常に難しかった。落合氏らは10月1日に「ぬるぬるのお引越」クランドファンディングを開始し、24時間かからずに1億円を集めた。
クラウドファンディングのサイトでは「開始から3週間、みなさまからの熱いご支援で、第二目標として掲げた『2億円』にも到達することができました。本当にありがとうございます。万博は閉幕しましたが、《null2》は形を変え、また新たな場所で多くの方と出会えるように。現在も水面下で鋭意計画を進めています」とし、「しかし引き続き資金は大きな課題です」と説明。
第三目標は「3億円」に設定。また、「多くご質問をいただいている『具体的な引越先』についても、このクラファン期間中に新たなお知らせができることを目指しています。《null2》の映画も近日中に試写会でお披露目ができる見込みです」とつづった。支援募集は、12月19日午後11時とされている。
【写真】万博「null2」落合陽一氏、5.5年伸ばした黒髪ロングヘア
落合氏は自身のXで「なんと皆様の応援のおかげで200%達成！感涙です！皆様本当にありがとうございます！」と感謝を伝えた。23日AM時点で、支援者は1.1万人、支援総額は2億140万円を突破している。
クラウドファンディングのサイトでは「開始から3週間、みなさまからの熱いご支援で、第二目標として掲げた『2億円』にも到達することができました。本当にありがとうございます。万博は閉幕しましたが、《null2》は形を変え、また新たな場所で多くの方と出会えるように。現在も水面下で鋭意計画を進めています」とし、「しかし引き続き資金は大きな課題です」と説明。
第三目標は「3億円」に設定。また、「多くご質問をいただいている『具体的な引越先』についても、このクラファン期間中に新たなお知らせができることを目指しています。《null2》の映画も近日中に試写会でお披露目ができる見込みです」とつづった。支援募集は、12月19日午後11時とされている。