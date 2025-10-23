◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース 第1日（2025年10月23日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

今大会が国内3連戦目となる渋野日向子（26＝サントリー）はインから出て2バーディー、1ボギーの1アンダーでハーフターンした。

11番で8メートルのバーディーチャンスを1メートルオーバー。返しを外して3パットボギーとつまずく。しかし12番パー5で第3打を30センチのベタピンに寄せバウンスバックした。その後も惜しいパットが入らずもどかしい状態が続いたが、16番で5メートルのバーディーパットを沈めて気分良くアウトに向かった。

前日のプロアマ戦ではプロ野球・巨人の原辰徳前監督（67）と初めてラウンド。パットをショートした時に「“強かった時は、そういうのが入っていたでしょ。強く打つのがシブコなんだから」と言われ、自身の強みを再確認する金言をもらった。

今季は8月のCPKC女子オープンから前々週の国内ツアーのスタンレー・レディース・ホンダまで日米合わせて5試合連続で予選落ちを喫するなど極度の不振に陥っていた。

それでも前週の富士通レディースの大会前に、福岡の練習スタジオでパットを修正。手先で打つのを、体の大きな筋肉で打つように意識を変え、復調のヒントをつかんだ。その効果で初日に66をマーク。国内ツアーでは自身初めてのトップスタートを切っていた。しかし、2日目はショット、パットともに不調で76とスコアを落とし、連続予選落ちは5で止めたものの、一進一退の状態が続いていた。

そうした状況を踏まえ、原氏はメディアの前で渋野に対して「プロというのは常に戦いだから。挑戦だから。チャレンジャーとういうか、向上心というかね。そういうものを持ち続けてね。（ドジャースの）大谷くんだって、俺そう思う。やっぱり試合前というのは不安というものを、その中に期待というものを、いろんなものを持ち合わせた状態で戦って、戦い抜かなきゃいけない。それが（プロの）厳しさだね。彼女もそういうところで戦っている。誰しもがそうだと思いますよ。プロである以上」とエールを送っていた。

それを伝え聞いた渋野は「そう言っていただいてすごくうれしい」と日本一3回、リーグ優勝7回、WBC優勝1回の名将の励ましに感謝していた。

今大会は予選ラウンドで同じ黄金世代の大里桃子、河本結とプレー。「ユイピー（河本）の強気な姿勢だったり、桃子の昨年の優勝だったり、2人ともここ（スランプ）からはい上がってきて強さが増している。そこは私が目指すところ。負けたくない気持ちもある。めちゃくちゃ楽しみです」と話していた通りの気持ちのこもったプレーを続けている。